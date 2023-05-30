曾子章表示，AI應用在3年前的產業報告就有些預測，對於中期計畫發展，認為至2025、2026年的AI產值，就可能會超過雲端伺服器產值。其中，伺服器仍會逐漸成長，但AI先前幾乎是從零開始、並快速增加。

曾子章指出，欣興對AI方面的技術開發、客戶服務等投注資源比重頗高，也是為何蓋新廠需花300億元，比同業可能只要150億元高得多的原因，主要由於目標客戶和技術可能不同，其中許多是瞄準AI、伺服器、高速運算等高層數、大面積的高階載板產品。

曾子章表示，目前接獲的新產品訂單頗多，其中屬高階產品的比重亦較過往高出很多，如AI、伺服器等幾乎都是往高階方向發展。目前預期，新產品效益有些可望在今年顯現，有的可能要到明年以後。

曾子章透露，欣興AI應用需求以跟繪圖晶片（GPU）載板、高階伺服器主板的需求較多，並認為只要市場需求提升，欣興應該都有機會取得近半數的訂單機會。整體而言，目前相關新產品正在萌芽中，看好至2025年可望對欣興營收帶來顯著貢獻，合計將有機會達1成。