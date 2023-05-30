立法院會30日三讀通過「護理人員法第37條條文修正草案」，明定未取得護理人員資格，卻執行護理人員業務者，處3年以下有期徒刑，得併科3萬元以上、15萬元以下罰金；雇用未取得護理人員資格者，也可處1萬5000元以上、15萬元以下罰鍰。

具護理專業的民進黨立委陳靜敏指出，本次修法加入相關刑責，並適度提升罰鍰，盼透過修法來遏止無照行為，藉此捍衛護理專業，提升全民照護品質。她指出，執行醫療業務的場域，聘用經國家考試通過的人員，是民眾就醫的最基本保障，醫師法、心理師法、職能治療師法、物理治療師法等，都是針對沒有取得合法資格職業的處有相關刑責，盼修法通過後能落實共同打擊密護，捍衛全民健康。

三讀條文指出，未取得護理人員資格，執行護理人員業務者，處3年以下有期徒刑，得併科3萬元以上、15萬元以下罰金。但在護理人員指導下實習的高級護理職業以上學校的學生或畢業生，不在此限；僱用前項未取得護理人員資格者，處1萬5000元以上、15萬元以下罰鍰。

此外，由於醫師公會全國聯合會憂心修法通過後，恐使現有醫護人力變得緊繃，今日立法院會也通過附帶決議，要求本法施行應考量全國各地醫護人力現況，請衛福部調查實際人力需求，強化教考用一致，確保護理發展及民眾醫療照護與長照服務品質。