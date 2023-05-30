高雄市大寮路一棟大樓今日清晨發生火警，消防人員抵達時雖外觀無火煙，但附近住戶告知當時有濃煙，找到該戶時，屋內人員卻遲遲未開門，直到準備破門時門就開了，稱是在裡面打掃。不過，經警方初步調查，疑為住戶酒後於廁所抽菸不慎引燃塑膠板，警方將人帶回釐清火災發生原因，依法辦理，但確切火災原因待進一步釐清。

大寮區大寮路一棟大樓30日清晨5點43發生火警，消防局出8車16人前往，現場為燃燒雜物，到達時民眾已自撲滅，無人員受傷。消防人員表示，抵達時附近住戶表示當時濃煙相當大，但該戶人家卻一直遲遲不開門，準備破門時，住戶才開鐵門，聲稱是在裡面打掃，火災原因待火調科調查。

而經警方獲報獲報後也到場協助交通管制及疏導，初步調查，為某住戶酒後於廁所抽菸不慎引燃塑膠板，警方將伍姓男子帶回釐清火災發生原因，依法辦理。

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