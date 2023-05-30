鹿希派爆熱戀24歲校花 吳宗憲開心祝福「年輕人交往很正常」 12:102023/05/30 中時 池宗玲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 吳宗憲（左）目前人在新加坡工作，表示沒聽兒子說過有新對象的事。（吳宗憲提供、資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 吳宗憲兒子鹿希派（吳睿軒）去年與交往6年多的模特兒女友水兒分手，今（30日）爆出熱戀的24歲的「初戀系校花」的人氣直播主「惠惠」盧鼎惠，2人常一起十指緊扣遛狗、喝下午茶，互動相當甜蜜。除了同進同出鹿希派住家，盧鼎惠有時也會獨自進出，看似已經同居中。 目前人在新加坡工作的吳宗憲表示，昨天有跟鹿希派通電話，但兒子沒有提到交新女友的事，「年輕人有新的交往也是正常，下次家人聚會吃飯搞不好就會見到面了，開心，祝福他啊」。 #鹿希派 #熱戀 #24歲 #吳宗憲 #開心 也許您會感興趣 娛樂熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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