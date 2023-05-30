吳宗憲兒子鹿希派（吳睿軒）去年與交往6年多的模特兒女友水兒分手，今（30日）爆出熱戀的24歲的「初戀系校花」的人氣直播主「惠惠」盧鼎惠，2人常一起十指緊扣遛狗、喝下午茶，互動相當甜蜜。除了同進同出鹿希派住家，盧鼎惠有時也會獨自進出，看似已經同居中。

目前人在新加坡工作的吳宗憲表示，昨天有跟鹿希派通電話，但兒子沒有提到交新女友的事，「年輕人有新的交往也是正常，下次家人聚會吃飯搞不好就會見到面了，開心，祝福他啊」。