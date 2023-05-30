去年九合一選戰結束，諸多縣市首長洗牌，再加上即將迎來2024總統大選，各地諸侯的扮演角色越發重要。媒體30日公布一份最新5星縣市長滿意度調查，六都方面，新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕皆上榜；不過台北市長蔣萬安滿意度卻是六都墊底，對此台北市府表示，台北市的施政分數是八年新高，負評則是縣市改制以來歷年最低，市府團隊對於民調都會虛心以對。

媒體報導，新任台北市長蔣萬安雖然僅有3.5星，但負評是2010年縣市改制以來最低紀錄，跟前任市長柯文哲相比，不滿意度從43.1％下降到23.9％，減少19.2個百分點。另外施政分數也創八年來的新高（65.8分）。不過仍是六都墊底

對於媒體公布全國縣市長施政滿意度調查結果，台北市政府發言人殷瑋表示，施政相關的調查與評比，市府團隊都會參考，虛心以對。台北市是首善之區，市府團隊一定會繼續前進，拚盡全力，用實際成績回應台北市民的標準與期待。

殷瑋引述媒體內容表示，台北市的施政分數是八年新高，負評則是縣市改制以來歷年最低，不滿意度較前一年度下降了近20個百分點；若與前一年的施政分數相比，台北市的成長數字位列全國第二，僅次於台中市。

而根據北市府研考會一月到四月的三次調查，市府團隊的民調數字呈現成長態勢，由三成多一路上升至超過五成，符合之前其他調查的趨勢；而在政黨中立者群體中，滿意度也由10％左右上升至近半滿意。

殷瑋進一步表示，蔣萬安除了感謝同仁的辛苦付出之外，也認為整體施政還有更大的進步空間，一定會和市政團隊一起繼續努力，不斷前進，為市民提供品質更高的公共服務。