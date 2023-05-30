高雄葉姓男子替「三國群英傳M」、「洛汗M」兩款人氣手遊打造外掛程式，販售給遊戲玩家偷懶練功，外掛程式啟動時顯示正版遊戲畫面，遭遊戲公司鎖定、檢舉不法。檢調人員在葉男住處查獲相關證據，不法獲利初估469萬元，高雄地檢署依違反著作權法起訴葉男。

檢方查出，葉男自2019年10月起，架設遊戲輔助、輔助外掛助手2網站，在網拍平台上販賣「三國群英傳M」、「洛汗M」兩款遊戲外掛程式，還以「月卡」（300元）、「季卡」（800元）、「半年卡」（1200元）的方式販售，其中半年卡還可多開，幫玩家練功。

玩家付費購買、下載兩款遊戲外掛後，在自己的電腦上安裝程式時，會跳出兩款遊戲的官方宣傳畫面。玩家每次在執行外掛程式時，也會在因為安裝時留下的暫存檔，屢屢秀出兩款遊戲的官方宣傳畫面。

遊戲公司抓住這點，向調查局台南市調查處檢舉，檢調人員2021年5月發動搜索，在葉男高雄市前鎮區的住處扣得存摺、硬碟、隨身碟、電腦主機等相關證物。

葉男到案後，否認自己的外掛程式違反著作權法，強調引用官方宣傳圖只是要告知玩家、該程式是針對何款遊戲使用，並非商標用途。但遭查獲的使用者均證實自己曾向葉男購買外掛程式使用，檢方也認定葉男的行為已明顯侵權，依違反著作權法將他起訴。