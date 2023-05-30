柯文哲、郭台銘金門同台握手！ 被問「柯郭配」兩人反應曝光

金門今日舉辦年度宗教盛事「迎城隍」，副總統賴清德受邀同框參加。賴清德致詞時表示，自己有幸在金門服役，也清楚感念金門對台灣站在對抗共產極權的第一線，不管是過去的古寧頭戰役、一江山大陳島戰役或是八二三戰役，金門在軍民團結一心之下，成功擊退共產極權的侵略，守護了國家，因次受邀到金門是非常榮幸。

副總統賴清德說，在全國城隍廟總會的邀請下，榮幸受邀躬逢其盛，也代表蔡英文總統恭賀浯島城隍聖誕千秋、神威顯赫，恭迎全國城隍廟會師金門，祝福城隍爺神通廣大、香火鼎盛。

賴清德強調，浯島城隍廟不僅僅是地方的信仰中心，在大家共同努力之下，文化活動更是成功，特別是恭迎城隍爺的活動，是國家指定的全國民俗資產，同時也締造全世界最長的肩扛人力蜈蚣陣頭，讓台灣看見金門，也讓世界看見台灣。

此外，爭取國民黨總統徵召提名失敗的鴻海集團創辦人郭台銘今也出席此活動，因時間因素3人並未同框，但郭有與賴同框。而民眾黨主席柯文哲今（30）日一早也率領黨團幹部飛抵金門，參加當地宗教盛事「迎城隍」活動，一出機場大廳受到不少柯粉歡迎，後來柯與郭也會面握手。