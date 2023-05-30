台北市中正萬華區立委選戰，除了宣布以無黨籍參選的于美人外，國民黨與民進黨的人選皆未決定。日前傳出民進黨中央有意徵召「雞排妹」鄭家純空降參選，引發社會各界議論。而去年代表民進黨參選台北市長的陳時中，則表態力挺吳沛憶，表示自己的一票絕對投給她。不過有意代表國民黨參選的議員應曉薇則反酸陳時中，直言以陳在中正萬華區的仇恨值，根本是「越幫越忙」。

應曉薇表示，陳時中大概是忘了疫情期間他在中正萬華地區的仇恨值，出來聲援吳沛憶根本是「越幫越忙」，在地的每一位民進黨議員都比陳優秀，鄭家純的網路受眾也比陳多，「建議陳時中不要越幫越忙，不然你自己跳出來選，我應曉薇等你。」

對於國民黨尚未決定中正萬華立委提名人選一事，應曉薇則說，對於市黨部的運作狀況完全不知情，很可能會進行民調，但同黨同區的同事們都已經在5個月之前就起跑，自己可能只剩下10天可以創造奇蹟。

「國民黨需要年輕人，我仍鼓勵國民黨找年輕人，我一定義無反顧輔選。」應曉薇說，但如果國民黨沒有年輕人的選項，自己一定會表態參選，「依據地方民情，及參選人的變化，現在我的態度就是隨時準備好，不能缺席上戰場。」