為洗刷「人行地獄」惡名，新北市警局配合警政署執行「行人路權大執法」專案，1日至15日共取締違規違規1萬3055件，其中路口不停讓行人2233件，行人無人死亡、受傷率較去年同期減少20人。新北市長侯友宜今表示，行政院25日通過「行人優先交通安全行動綱領」，改善行人的通行環境，希望把傷亡降到最低，他會後裁示，除執法外，也要從教育面宣導。

新北市警局今在道安會報中指出，為提升行人用路安全，新北市2月至4月針對車輛未禮讓行人及行人違規辦理「行人路權大執法」，共取締1萬5007件，與去年同期相較死亡減少3件、受傷減少17人。

新北市警局今年5月1日至15日另配合警政署執行「行人路權大執法」專案，執法重點項目為路口不停讓行人、非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開、人行違規停車與違規臨時停車、道路障礙物，並推動路口科技執法，提高攔警率與見警率，加深「駕駛人禮讓行人」習慣。

新北市警局表示，將透過多元管道宣導，目前已請6位里長協助拍攝宣導影片，讓車輛禮讓行人觀念能夠深入社區。

市府交通顧問建議，應也向行人宣導行經馬路注意事項，不要以為是綠燈就大搖大擺過馬路，應宣導提醒勿滑手機分心，才能行的安全。