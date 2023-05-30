低劑量電腦斷層掃瞄能揪出肺部疾病。（陳淑娥攝）

5月31日是世界無菸日，雖然吸菸人口逐漸下降，但肺癌仍居國人死亡率第一名。台中大甲李綜合大甲院區院長隋善中，10年前罹患肺腺癌，當時提早發現、提早治療，治療後他依舊運動，游泳、跑步、甚至參加三鐵、攀爬玉山，在開刀滿10年之際，公開分享個人抗癌歷程。

隋善中表示，長期抽菸確實是罹患肺癌主因之一，但不是唯一成因，因為他不抽菸，也沒有家族病史。他引述最近論文說，權威科學期刊《自然》(NATURE)近期一篇論文討論空汙與肺腺癌的關係，把北半球幾個工業國家致死率做比較，台灣拿下全球冠軍，多項研究也證實，空汙懸浮微粒如PM2.5也是肺癌的因素之一，其他像長期接觸炒菜油煙，皆會提高罹患肺癌的風險。

「我形容自己很瘋狂，開刀完休養後，不斷挑戰自我訓練體能！」隋善中說，他依照醫師的指示用藥、治療，待身體體能逐漸恢復後，參加各項馬拉松路跑、鐵人三項，別人看到他這樣運動，事後得知他曾罹患肺腺癌，幾乎驚呼告訴他，「你怎麼可能生病？我才不相信！」他強調，抗癌過程便是依照醫師指示，檢查、吃藥、適時休息，更要保持好心情。

隋善中說，衛福部國健署去年7月起開辦「肺癌早期偵測計畫」，台中市至今有22家醫院參與，包括大甲李綜合醫院，他擔任該院院長後，便推動服務滿10年的員工，能有低劑量電腦斷層掃瞄(簡稱LDCT)的檢查，總計有200多名員工受惠。由於肺癌在發現時很多病患早進入末期，導致死亡率高，因此，隨善中以自身經驗，在世界無菸日前夕，分享抗癌歷程。

隋善中說，只要符合具肺癌家族史，50至74歲男性或45至74歲女性，且其父母、子女、兄弟姊妹經診斷為肺癌，或具重度吸菸史，50至74歲吸菸史達30包一年以上，仍在吸菸或戒菸15年內的重度吸菸者，皆能參與計畫醫院補助肺癌篩檢。

依衛福部資料指出，肺癌個案在零期、一期發現的比率偏低，有50.1％發現時都已經是，5年存活率僅剩1成。隋善中強調，他分享個人抗癌經驗，告訴民眾肺癌在前第一期發現5年的存活率有9成，希望民眾能檢查，若發現異狀提早治療，對自己及家人幫助都很大。