P. LEAGUE+新竹街口攻城獅30日上午發布新聞稿表示，球團近期收到新竹居民通報球隊助理教練基爾馬丁（Sean Kilmartin）在酒吧行為失序，違反球隊管理規範，球團決議與基爾馬丁助理教練在今年合約期滿後不續約。

攻城獅表示，在接到民眾通報基爾馬丁在酒吧行為失序後，球團多方查證後確有該事件，已違反球隊管理規範，因此球團決議與基爾馬丁在今年合約期滿後不續約，攻城獅球團強調，於合約內皆有針對隊職員場外行為另訂規範，也特此向這次事件中受影響的消費者鄭重致歉，未來球團將持續約束全體隊職員應謹守規範。

基爾馬丁曾是愛爾蘭青年隊成員，2008年代表愛爾蘭參加U20歐青賽，大學是NCAA一級球隊，畢業後因傷球員生涯被迫中斷，到西班牙開始教練生涯，因國內HBL高中籃球名校松山高中去西班牙移訓，基爾馬丁也開始和寶島籃球連結，4年前友情協助過松山高中，也擔任過台灣科技大學籃球隊總教練。