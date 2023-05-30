周二上午11:40左右，加權指數下跌45.92點或0.28%，報16590.38點；櫃檯指數下跌1.04點或0.48%，報214.94點。

權值王台積電(2330)周二開低走低，早盤下跌4元或0.70%，報564元；聯發科(2454)攜手輝達合攻車用，周二以759元開場，大漲21元，開盤10分鐘衝上773元，寫下1個多月新高，漲幅達4.7%，市值攀高至1.23兆元。聯電(2303)翻紅漲逾1%，日月光投控(3711)、鴻海(2317)雙雙漲近2%，鴻海獲特斯拉大單，股價更改寫近9個月新高。

COMPUTEX開幕，多數AI概念股持續衝高後滑落，英業達(2356)穩紅，凌華(6166)開盤一度攻上75.7元漲停，同樣漲幅收斂，廣達(2382)也登波段高價後拉回平盤；而智邦(2345)、世芯-KY(3661)、譜瑞-KY(4966)、東元(1504)、台達電(2308)皆黯淡。

汽車雙雄和泰車(2207)、裕隆(2201)強漲半根漲停，其中裕隆創33年高價，周二股東會的中華(2204)也跟漲，汽車股類指大漲3.5%以上，其他電子亦漲超過1%，漲幅冠亞軍，成交比重雙雙上揚，金融、電腦周邊均上揚且優於大盤。而電子、半導體、鋼鐵略降，觀光跌逾1.5%最兇，航運也跌近1%，貨櫃三雄萬海(2615)、長榮(2603)、陽明(2609)以及長榮航(2618)均墨，僅股東會前夕的華航(2610)穩紅，一度創八個月高價。

台股連日來跳動上攻，市場看好萬七有機會，但漲多修正進入高檔整理，法人認為需留意外資動向。另一法人則說明，台股技術面上持續偏多，指數延續多方格局，研判近期指數只要未完全封閉本周一的多方缺口(16537點-16597點)，將可望維持高檔震盪走勢。

操作上，AI概念指標股短線股價漲幅已大，加上指數於高檔進行震盪整理，同步修正過大的乖離率，投資人可轉向留意今年以來熱門的題材族群，盤面資金有望重新轉成類股輪動格局。