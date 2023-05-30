雲品2022年合併營收20.74億元、年增42.97％，創歷史次高，營業利益2.59億元，顯著轉虧為盈、登近3年高點，毛利率30.99％、營益率12.51％雙創近4年高。稅後淨利1.99億元，較前年虧損0.29億元大幅轉盈，亦創近4年高，每股盈餘2.2元則為近3年高。

雲品指出，去年營運仍受疫情影響，對此積極籌備委託管理事業與新事業體，以多元營運模式突圍。隨著暑假起消費者逐漸恢復正常生活，第三季營運顯著回升，配合邊境解封及餐飲宴會防疫措施鬆綁，搭配年底婚宴熱潮、大型外燴及商機助攻，使第四季營運衝上新高。

展望2023年，隨著國際旅客逐步恢復，雲品指出，目前台北君品酒店海外旅客占比已逐步恢復疫前水準，平均房價及住房率均有回升。日月潭雲品溫泉酒店看好國旅高端市場，大型裝修工程已進入細修及軟裝進駐階段，預估7月底全數完成裝修，提供更頂級尊榮的服務。

而雲品將積極推展委託經營事業「君品Collection」，目前已有7處營運、3處籌備中。隨著新據點陸續開出，公司運用專業管理財進行獲利，在據點間發揮人力互相支援效益，聯合接單進行推廣銷售，進而降低經營成本，將直接對毛利率與營益率有正面挹注。

雲品表示，將致力聚焦中高端市場業務規模，並積極拓展多角化營運模式，目前全台有多處案源討論委託經營案中，未來「君品Collection」業務營收比重有望逐步提升，為雲品擴展更多市占率及品牌能見度。