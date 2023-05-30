過去兩周以來，東證指數頻頻創下新高，周一再度刷新自1990年7月以來的高點。自今年初以來，該指數已經上漲14%，最近這一波上漲是受到美國可望達成債限協議以避免災難性違約的樂觀情緒和日圓走貶所引爆。

日經225指數漲更多，今年來已上漲約20%。

高盛策略師周一出具報告指出，外國投資者持有日股的部位仍然偏低。他們認為日本股市受益於經濟的「結構性變化」。而東京證券交易所為了提高股東回報所推動的公司治理變革，也被視為是帶動日股走高的主要原因之一。

高盛分析師表示，基於日股部位過輕與偏低，如果經濟的結構性變化與公司治理改革持續發展，進而強化外國長期投資者的信心，我們認為日股可能迎來更多大規模的資金流入。如果進展符合投資人預期，就中期來看，日股可能出現較長的漲勢，我們仍然認為日股的風險偏向上行。

高盛預期到今年底東證指數將升至2,200點，也就是較目前再漲約3%。

美銀策略師上周出具報告指出，看好海外資金將進一步流入日股，美銀上修對日股的年底預測，預估到年底時東證指數將升至2,300點，較當前再漲約7%，其牛市行情更可望進一步上探2,400點。美銀預估日經225指數到年底時將站上32,500點，牛市行情可望升至33,500點。報告並指出，日股的上漲並未脫離基本面，只要企業獲利持續改善，我們就會看到日股進一步走高。

周二東京盤中，東證指數小跌0.48%，報2150.36。日經225指數暫跌0.27%，報31,148.17點。