為了解決多個行業缺工，勞動部近日預告修改多個移工法規，包括放寬製造業引進、承接國內移工配額、營造業自僱移工、農業移工人數上限及機構移工核配比，但有勞團今天赴勞動部抗議指出，政府持續以「當代奴工制度」、「廉價勞動條件」以因應產業缺工，根本是請鬼拿藥單。

如製造業部分，除了放寬部分行業引進移工核配比外，更放寬雇主承接國內移工可再額外增加5％核配，台灣國際勞工協會成員許惟棟表示，這代表在疫情後仲介為賺取更高的仲介費，反而大多從國外引進、減少國內轉換的誘因，如果國內要轉換工作的移工找不到工作，被迫要支付買工費，才能找的到工作。

勞動部規劃營造業移工首波8000名，並視情況可開放至1萬5000名，台灣國際勞工協會成員研究員陳秀蓮說，營造業國人與移工明顯的同工不同酬，開放廉價的勞動力，恐怕更難解決缺工問題，且營造業為內需市場，為何要為大公司解決方案呢？

此次農業移工再進一步開放至1萬2000人，桃園市家庭看護工職業工會秘書長黃姿華說，農業移工與家庭看護工相仿，往往不是勞保強制投保對象，且管理難度高、勞動條件差，現在卻不思改善，只想進一步擴大，恐難改善農業缺工。

本次更進一步放寬機構移工核配計算，天主教會新竹教區移民移工服務中心社工督導聶永莉說，機構看護工勞動條件不佳，往往超時工作，甚至還聽聞有移工下班之後被要求以「志工」身份工作，規避勞動主管機關查緝。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組專門委員胡欣野表示，開放引進移工，為勞資政學4方代表檢視移工聘僱警戒指標變化情形，經檢視後指標呈現變好趨勢，並經社會對話及跨部會共同研商後，調整本次移工政策，本次開放也要求經濟部、內政部、農委會、衛福部也應改善勞動條件，以提高國人受僱誘因。