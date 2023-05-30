布局2024總統大選，國民黨參選人侯友宜、民進黨參選人賴清德及民眾黨參選人柯文哲進入三腳督狀態，國民黨桃園市議員詹江村表示，若賴最後能夠選上總統，會比基層員警出身的侯當上總統還要勵志，「賴清德整天講幹話，都能選上總統，你說能不勵志嗎？」

詹江村昨（29）日在臉書表示，有政治評論員說，侯友宜從基層員警做起，若最後能選上總統，對很多人來說都會是很勵志的故事，因為「警察也有機會選上總統」，但他認為若以相同的邏輯思考，賴清德當選總統才會是更勵志的故事，「賴清德整天講幹話，都能選上總統，你說能不勵志嗎？」

一篇短短的文章，吸引將近2000名網友點讚，還有上百人留言說「發文簡短有力，罵的真剛好，舒心」、「詐騙幹話集團頭目可以選上總統，真是太勵志了」、「幹話王的最高成就」。

此外，還有許多網友酸「蔡皇更勵志，讀稿就能當總統」、「蔡英文大小姐能當上總統也很勵志」、「最勵志的是讀稿機都已經當了7年總統了」、「蔡總統就很勵志了，不用講幹話只要額、額、額」。