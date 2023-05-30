俄羅斯今天表示，俄軍連夜空襲烏克蘭空軍基地，烏軍則以火砲轟炸俄國境內的工業設施；在基輔企圖發動一場決定性反攻前，雙方都力求占據上風。

路透社報導，烏克蘭罕見承認俄軍攻擊對其軍事「目標」造成的損害，目前正努力修復跑道，烏國西部的赫梅尼茨基州（Khmelnitsky）也有5架飛機故障，但未透露具體地點。俄烏戰爭爆發前，這個地區有一座軍用機場。

赫梅尼茨基州州長辦公室表示：「目前，我們正努力控制燃料、潤滑劑和彈藥儲存設施的火災。」

俄羅斯新聞社（RIA）援引國防部的說法報導，不止一座空軍基地受到攻擊。烏方並未證實有其他空軍基地受損。

俄軍本月第16次空襲基輔，但烏國官員表示，俄軍連夜發射的無人機和飛彈大多都被擊落，上午也沒擊中任何目標。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）讚揚美國提供的愛國者飛彈防禦系統在關鍵時刻扮演重要角色。

他在夜間視訊談話中表示：「當烏克蘭手中的愛國者確保能百分之百攔截俄羅斯發射的任何飛彈，恐怖分子將被擊潰。」

烏克蘭武裝部隊參謀總部說，俄羅斯上午發射11枚飛彈，已全數擊落，但未提到愛國者飛彈系統。

烏克蘭空軍發言人伊納特（Yuriy Ihnat）表示，愛國者系統也參與這次擊落伊斯坎德（Iskander）彈道飛彈的行動。

「我想你可以猜，如果伊斯坎德－M飛彈被攔截，可以得出有關專門針對這些彈道飛彈目標的手段的結論。」（譯者：劉文瑜/核稿：曾依璇）