日本政府分析北韓此次可能以「衛星」之名試射彈道飛彈，並飛越日本沖繩縣上空。日本除將透過全國瞬時警報系統（J-Alert）發布避難情報確保萬全，也持續強化情蒐與警監任務。

日本放送協會（NHK）報導，北韓已通知日本海上保安廳，將於5月31日到6月11日間發射「人造衛星」。

不過，日本首相岸田文雄今天譴責北韓說，即使名為「衛星」，但如果使用彈道飛彈技術發射，就違反聯合國安全理事會決議，「這是關乎日本國民的重大問題」。

日本政府認為北韓這次將以「衛星」之名試射彈道飛彈，並分析可能跟2016年一樣，飛越沖繩縣先島群島附近上空。

因此，日本防衛大臣濱田靖一5月29日已對自衛隊發布「破壞措施命令」，為屆時若掉落在日本領土或領海時進行攔截預做準備。

日本自衛隊法規定的「破壞措施命令」，指的是為因應試射或事態驟變造成彈道飛彈來襲，有可能掉落在日本領土或領海的情況，防衛大臣可在獲首相同意下，命令自衛隊進行飛彈攔截。

另一方面，日本政府外務省官員也跟美國及韓國高層官員透過電話商議因應對策，並確認強烈要求北韓自制。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1120530