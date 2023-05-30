熱火在東區冠軍賽率先取得3勝0負領先優勢下，雖然連續被反打3場逼進G7，不過他們順利在生死戰客場狂勝賽爾提克，避免首次系列賽取得3勝0負被翻盤的恥紀錄，熱火「士官長」吉米巴特勒（Jimmy Butler）則以系列賽平均24.7分、7.6籃板及6.1次助攻，獲選為東區冠軍賽MVP。

今年將滿34歲的巴特勒，生涯例行賽數據算不上頂尖，更多是扮演組織及防守的角色，但來到高張力的季後賽，巴特勒展現巨星價值，在希洛（Tyler Herro）、歐拉迪波（Victor Oladipo）兩大輪替受傷，自己也是帶著腳踝傷勢奮戰，首輪G4、G5分別轟下超過40分，沒有人料到熱火首輪竟以4比1淘汰公鹿，上演老八傳奇，更在東區冠軍賽搶先以3比0奪下賽末點。

東區冠軍賽G7，巴特勒再度開啟硬漢模式，與蓋勒馬丁（Caleb Martin）不斷在外線開炮，攜手砍下54分轟垮賽爾提克，報了去年東冠落敗的一箭之仇，率熱火隊史第7度闖進總冠軍賽，也是NBA史上第2支以老八身分闖進總冠軍賽的球隊。

根據官方賽後公布東冠MVP投票結果，巴特勒以5比4的票數險勝蓋勒馬丁。蓋勒馬丁系列賽平均攻下19.3分不及巴特勒，但生死戰以16投11中猛轟26分，是南灘大軍在比賽後半段拉開比分的關鍵。但尷尬的是，分區冠軍賽MVP獎盃分別以湖人、賽爾提克2名宿魔術強生（Magic Johnson）、拉瑞柏德（Larry Bird）為命名，但兩隊皆無緣總冠軍賽。