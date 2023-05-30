余祥銓（右）柔柔交往3年多，今年升格成為爸媽。（池宗玲攝）

何篤霖（左）、陳亞蘭（右）開心祝賀2人。（鴻凱娛樂提供）

余祥銓（右）對柔柔寵愛有加。（鴻凱娛樂提供）

余祥銓與小12歲的柔柔交往5年多，目前柔柔懷孕3個多月，預產期在11月24日，跟余苑綺的女兒樂樂生日同一天。2人昨（29日）錄製JET《命運好好玩》前接受媒體訪問，透露小孩小名叫做「小元寶」，2人覺得兒子、女兒都好，只希望小孩健康成長，倒是媽媽李亞萍希望能再有個孫女。

柔柔指著余祥銓笑說：「阿姨說怕生出來的小孩像他這樣，她說男生都很皮，她不喜歡很皮的小孩」，余祥銓也無奈表示，「我媽說『你小時候那麼皮，之後小孩那麼皮，你管得住嗎？』」。余祥銓透露余天有叫他去看房子，也會幫忙他出一點費用，「我想找在家裡附近的，可以就近照顧爸媽，但現在真的太貴了，而且買房要靠緣分，還不急啦。」

余天、李亞萍在得知柔柔懷孕後都相當高興，也很期待小寶寶的出生，余祥銓吃味的說，有時候大家一起吃飯，余天跟李亞萍擔心柔柔吃不飽都會幫忙夾菜，「我從來沒有看過我爸夾菜給別人，連我也從來沒有，我的地位已經蕩然無存，本來就沒什麼地位，現在更沒有地位」。柔柔透露懷孕後已經胖了3公斤，雖然沒有孕吐，但有時吃到魚還是會想吐，余祥銓爆料：「她有次跟我講說吃了魚會想吐，但 她又不敢跟我媽說，就是吃下去，後來我跟我媽講說，不要再夾魚給柔柔吃，她說會很想吐」。

余祥銓日前在好友們的幫忙下舉辦求婚派對，讓事前毫不知情，以為只是單純去吃飯的柔柔坦言當天「驚嚇大於驚喜」，她抱怨那天沒洗頭也沒化妝，「我那時很想趕快結束，所以也沒有特別拍照，不然像我個性一定是會一直拍照的」。她也提到以前有跟余祥銓討論過想要什麼樣的求婚模式，最希望能在海邊接受浪漫的求婚，一旁的余祥銓直呼真的辦不到，光是聚集所有朋友就是一項大工程。

關於婚戒，余祥銓是趁運動時間跑到百貨公司挑選，他說原本想購入鑲鑽款式，但一聽價格逼近50萬元便作罷，轉而挑選精品對戒，「把錢留給小孩比較實際」。另外，余祥銓也有準備2克拉鑽戒，屆時舉辦婚禮時，將親自幫柔柔戴上。