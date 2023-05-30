花旗(台灣)銀行集中火力在企業金融業務，並更加用力與亞太區的資源結合。花旗亞太暨國際市場和新興企業事業群，同時也是花旗亞太商業金融事業群代理負責人的Amit Dhawan 30日表示，對台灣新興企業的成長潛力、進入國際市場強烈企圖心的高度肯定，花旗商業金融事業群把台灣納入花旗全球新興企業關鍵市場。

花旗(台灣)商業金融業務鎖定台灣發展中的新興企業，類別橫跨科技與通信、消費品、零售、醫療保健、工業製造等領域，提供花旗集團遍及95個國家及區域的全球網絡，密切合作、共同掌握國際市場趨勢與商機。為更貼近客戶的需求，花旗銀行對網路及行動銀行進行升級，持續提升CitiDirect R數位平台功能及服務。

Amit Dhawan指出，台灣官方也不遺餘力，推動各項政策，幫助本國企業打入國際市場。花旗透過全球網絡連結、在地專業知識以及完善的企業客戶服務平台，滿足企業夥伴現金與資本規劃、貿易融資等需求，並協助管理外匯與進入資本市場。

花旗是台灣規模最大的外商銀行，花旗商業金融事業群在台灣為800多家跨國公司與100多家本國頂尖企業集團及金融機構提供服務，在消金業務重整後，企業金融成為核心主角。Amit 強調，隨著企業客戶的商業模式，紛紛轉向數位化，花旗的產品與服務，幫助客戶在數位化旅程中，能夠更加無縫接軌且簡單解決金融需求。