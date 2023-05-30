永冠第一季出貨噸數從去年同期37,247噸拉升至44,341噸，首季合併營收22.18億元，營業利益1.02億元、稅前淨利0.91億元、本期淨利0.69億元、EPS回升至0.62元，與去年同期每股虧損1.75元有如天壤之別。

永冠今年出貨噸數目標從原本20萬噸上修至22.5萬～23.5萬噸，改寫歷史新高，訂為年成長15％～20％。斥資新台幣83億元在台中港興建年產能10萬噸新廠，4月舉行啟用典禮，5月開始澆注，預計第三季取得國際認證，第四季開始出貨，今年預計出貨7千噸以上，明年倍數增長至4、5萬噸，2024年出貨噸數目標訂為比2022年19.2萬多噸，年成長50％。泰國廠去年下半年動工興建，年產能6萬噸，預計2025年第一季投產。

永冠法說會資料提到，永冠瞄準大陸風電市場商機，與大陸最大風機設備商金風集團、央企攜手合作，設立酒泉一重風電集團，永冠持股15％～20％，共同參與開發大陸西北風場。其中大陸酒泉總發電量80GW，已取得600MW特許經營權，最快明年出貨，未來配合大陸一帶一路政策，輻射至中亞及中東地區。