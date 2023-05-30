中油表示，為讓消費者熟悉這項系統，試營運期間（自112年6月1日至6月14日止）充電免費，之後充電服務費率調整為每分鐘新台幣3元，但需以手機「中油Pay」APP付費，歡迎電動機車車主多加利用。

因應全球能源政策趨勢，中油配合經濟部工業局智慧電動機車能源補充設施普及計畫（公建計畫），自107年起陸續投入電動機車充電設施布建工作，至目前為止已於全台100座加油站建置電動機車快速充電設備，初期為配合政府推廣不收費，提供民眾友善的多元能源補充環境。

中油指出，目前已完成電動機車充電營運系統，未來將依使用者付費原則啟動充電服務收費機制，費率為每分鐘新台幣3元，但充電前請消費者先在手機下載「中油Pay」APP啟動充電並結帳付款，簡單快速也方便；另外也可利用「中油Pay」APP查詢鄰近的加油站充電樁即時狀態。

此外，中油各加油站點都設有明亮乾淨公廁及有CUP&GO來速咖啡、快速保養及免費充氣等加值服務，消費者為愛車補充電能之餘，也可來杯咖啡補充能量。