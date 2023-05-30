民進黨前主席施明德妻子施陳嘉君，2021年10月在臉書貼文指稱駐日代表謝長廷是國民黨安排的「特務」、「線民」，遭謝長廷提告，依侵權行為損害賠償求償80萬，並刪除貼文，士林地院30日宣判，認施陳嘉君雖不能證明言論內容為真，但已合理查證，行為不具不法性，判決謝長廷敗訴，全案仍可上訴。

謝長廷起訴，施陳嘉君於2021年10月21日到同年11月11日間，在臉書網站張貼文章，指稱謝長廷是國民黨安排的特務、線民。施陳嘉君未經合理查證、沒有確信所述為真實，不法侵害他的名譽權，依法請求施陳嘉君賠償80萬元，並刪除貼文。

施陳嘉君以她身為政治受難者的家屬和歷史研究者身分答辯，「特務」是一個中性的詞彙，不涉及名譽以外。且基於歷史研究與思考，判斷美麗島案的辯護律師除少數人外，都是由蔣經國操控。加上前調查局副局長高明輝告訴她，謝長廷在歷史中的角色就是「特務」，她的言論應受到憲法言論自由的保障，沒有侵害謝長廷的名譽權。

法院指出，施陳嘉君在臉書網站公開發表指稱謝長廷是「特務」等語的系爭貼文，確實足以侵害謝長廷的名譽，而且依照施陳嘉君所提出來的證據資料，無法認定施陳嘉君的言論與事實相符。

施陳嘉君貼文的主要證據，是前調查局副局長高明輝，向施陳嘉君說他在擔任調查局台北市調查處長時，1982年蔣經國滿意謝長廷的表現，向時任調查局局長阮成章稱謝長廷是自己人，阮成章因而和他在調查局招待所頒發獎金20萬元給謝長廷等語的說法後發出貼文。

而法院認為，高明輝沒有接觸過謝長廷從事情報工作的資料，也沒有看到謝長廷收下現金，法院無法僅憑高明輝的說詞，認定施陳嘉君所述符合事實。但依照高明輝的證詞，高曾主動向別人說，調查局給謝長廷金錢，可見施陳嘉君稱，聽過高明輝上述說法是有所根據的。

判決指出，謝長廷身為重要公職人員的身分，對他的名譽權保障要有所退讓，綜合考量高明輝在調查局內的地位、施陳嘉君所接觸到其他佐證資料，與施陳嘉君能夠查證的手段等等因素，認為相信所聽聞的高明輝說詞，而以此作為貼文依據，已經符合合理查證的要求，因而駁回謝長廷的請求。