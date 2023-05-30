落實表演藝術教育扎根，桃園市文化局自2013年起推動《牽手進劇場》系列活動，今年滿10年。（陳夢茹攝）

為落實表演藝術教育扎根，桃園市文化局自2013年起推動《牽手進劇場》系列活動，今年滿10年，期間帶領超過5萬多名學童進入劇場欣賞演出，讓小朋友們可以更親近藝文活動。今日至6月8日將於在桃園展演中心及中壢藝術館舉行8場演出活動，總計邀請市內58所國小，約7000多名師生共同參與。

副市長蘇俊賓指出，市府每年會挑選不同的節目讓學童能接觸更多元的戲劇，今天是《牽手進劇場》系列活動的首場，現場約有900名學童參與，其中也有不少偏鄉學校的學童，市府也全額補助交通費及保險費，給予學童近距離欣賞劇場的機會。回想起自己孩童時代也曾參與學校舉行的電影欣賞活動，他更直呼至今仍有深刻印象，盼《牽手進劇場》能讓學童了解劇場表演，增添人生更多體驗。

桃園市藝文設施管理中心表示，今年挑選出4部寓教於樂的劇目，包括夢想成真魔術劇團的兒童魔術劇《怪盜神偷》、萬花筒劇團帶來的奇幻冒險音樂劇《彩虹音樂森林》、偶偶偶劇團重新演繹傳統民間故事《好鼻師》以及桃園交響管樂團將表演《小王子的探險日記》。每個節目內容精彩可期，學童除了能欣賞精彩演出外還能所有互動，期盼透過深入淺出的方式，帶領學童認識劇場禮儀。

藝設中心說，《牽手進劇場》是長達10年的文教推動，希望能讓藝術教育扎根於學童心中，潛移默化對劇場的印象，未來也能對劇場活動、劇場觀劇、劇場演出有更深層的認識，進而引發更多的興趣與關注，甚至還能影響同儕或家中的其他成員，讓劇場的推廣深入生活與家庭。