吳姓男子及梁姓男子遭檢方起訴指控，在2016年輪流性侵一名前往陪酒的女子，台北地方法院一審將吳及梁各依共同犯強制性交罪判刑7年10月，但台灣高等法院更一審認為無法證明2人犯罪，逆轉改判無罪，可上訴。

檢察官起訴指控，吳姓男子及梁姓男子在2016年11月16日晚間，在吳男位於新北市蘆洲區住處，與友人聚會飲酒時，聯絡酒店安排一名女子前往陪酒，隔天凌晨吳、梁及2名小弟先後對她強制性交行為得逞。

台灣高等法院更一審認為，被害女子雖於離開吳男住處後，向酒店人員指稱其在陪酒期間，遭被告吳、梁及在場6、7名男子輪流性侵，但她指述之經過情形差異甚大，且無較為一致之說法。

更一審指出，吳男及其他在場4名男子之DNA檢驗結果，除吳供稱在遊戲過程中，經同意親吻她之胸部外，難認定其等有被害人所指之輪流強制性交行為，檢察官並對已經查明身分之其他在場男子為不起訴處分，因無法證明吳及梁犯罪，改判無罪。檢可上訴。