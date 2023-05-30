寶雅今天舉行股東會，承認去年財報及股利，寶雅去年營收194.8億元，年增11.5%，稅後純益20.68億元，年增12.4%，每股盈餘為20.26元，並承認每股配發現金股息23.9元及配股票股利0.1元。

隨著疫情過後台灣內需市場復甦，寶雅今年第1季稅後純益6.58億元，年增30.2%，每股盈餘6.43元，累計前4月合併營收為70.37億元，年增13.25%。

寶雅POYA由2022年開始推出許多自有品牌商品，2023年POYA Care全新包裝微酵系列上市，希望能將POYA寶雅多年的專業及優勢，滿足現代消費者重視健康及美麗的需求，在店型方面，瞄準解封後彩妝強勢回歸的狂歡潮流，POYA寶雅今年度年推出全新店型「POYA Beauty」，更在信義區打造POYA Beauty形象概念店，整體氛圍設計有別於過去寶雅店型，以明亮舒適為概念主軸，透過數位看版、播放教學影片等，增加消費者互動，商品結構將美妝占比提高到5成以上，擴大保養品、醫美、彩妝等品項，更主打在貨架的陳列上能更完整豐富，也巧妙運用空間更方便消費者選購。

陳宗成表示，複合式居家生活店品牌「寶家POYA HOME」將持續展店，期望滿足各生活圈居家所需，今年度也計畫推出全新店型「融合式店中店」以POYA雙品牌概念，在寶雅店內有寶家的品牌專門店，主打以平價、多元品牌、時尚美妝、居家生活等豐富選品，將POYA寶雅不管是國內外美妝保養品、開架及醫美保健品牌、各式帽襪、內著服飾、百搭配件、生活良品、居家美學、各國休閒食品飲料、繽紛飾品、品牌專櫃等多元品類，以及寶家POYA HOME舉凡家用五金、層架收納、 3C家電及食品量販等各式商品，規劃出複合式購物聖地，全面性滿足各年齡層的生活需求。

寶雅也持續加速數位布局，持續推廣POYA PAY行動支付、POYA BUY寶雅線上買；寶雅國際也持續展店，並加速數位布局，今年POYA寶雅實體門市全力打造全方位的數位場景，發展更多實體門市延伸到數位的附加服務，期望能在實體和數位的規畫中達到完美的平衡並持續往最好的服務體驗努力，實體門市的部份也繼續維持腳步維持每年雙位數的成長空間，但整體還是會以大環境的變化做轉滾動式調整。