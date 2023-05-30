苗栗一名人夫發現妻子常常躲著他傳送手機訊息，行車紀錄器中還拍下妻子駕車停等紅燈時，有名男機車騎士在車前比愛心手勢，2人隨後一起進入汽車旅館，人夫認為婚姻遭破壞，憤而控告男騎士侵害配偶權。苗栗地院審結，判男騎士要賠償15萬元為適當。可上訴。

判決書指出，人夫主張，與女子阿欣（化名）為配偶關係，婚後卻發現阿欣常躲著他使用手機，只要他經過，就會急忙關掉手機螢幕，或凌晨才返家等異常行為；2022年10月間妻子凌晨2時許才返家，他查看轎車的行車紀錄器，畫面中拍下一名男騎士在車前對妻子比愛心手勢，接著2人還一同進入汽車旅館，讓他大為震驚。

人夫說，他事後詢問阿欣，阿欣才坦承該男為張姓男子，2人相識數月，張男知情她已婚；人夫控訴，張男明知阿欣已婚，仍向阿欣索取裸照，更多次與阿欣接吻、舌吻等逾越朋友關係的互動，明顯侵害他的配偶權，使他的婚姻產生裂痕，故依法向張男請求50萬元精神撫慰金。

對此，張男指出，自己透過交友軟體認識阿欣，當時阿欣的個人檔案頁面沒有顯示婚姻狀態，且他得知阿欣已婚後，就再也沒與阿欣做出超友誼互動。

苗栗地院審理時，法官發現阿欣在交友軟體的自介寫著「2個月的人妻」，且阿欣也在對話中與張男提及，自己遲早會與丈夫分手，然後與張男在一起，故不採信張男說詞，酌情後判張男應賠償15萬元為適當。可上訴。