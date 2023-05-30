遠見雜誌公布最新縣市長施政滿意度調查，縣長翁章梁再度榮獲五星肯定，為嘉義縣歷任首長中，首位蟬聯五星殊榮縣長，尤其翁章梁施政滿意度更拿下81％，為全台唯一滿意度超過8成首長，不滿意度也是全台最低，翁章梁感謝鄉親的肯定，堅定表示「肯定越多，責任越大」，未來將繼續努力，帶領嘉義縣政府團隊勇敢超越，追求更好！

二度蟬聯五星縣長，翁章梁以深深一鞠躬，感謝縣民朋友的肯定，從「勇敢轉型，創新嘉義」到「農工大縣，正在實現」，未來將「勇敢超越，追求更好」，翁章梁形容，嘉義縣政府為帶動嘉義發展的火車頭，未來將繼續承擔身為火車頭的使命與責任，帶動嘉義的進步，創造出新的嘉義價值，令嘉義縣民以身為嘉義人為傲。

根據遠見雜誌的調查，翁章梁施政滿意度為81％，施政分數77.5，皆為全台第一，不滿意度為6.6％全台最低。此外，在縣市8大面向施政表現，嘉義縣整體滿意度獲得77％，在各縣市中名列前茅，其中「經濟與就業」項目在本島縣市中排名第一，滿意度66.7％；「醫療與衛生」項目全台排名第二，滿意度86.9％；「道路與交通」與「警政與治安」項目，分別獲得滿意度71.4％、83.2％拿下非六都縣市中排名第二、第三，表現不俗。

「感謝嘉義縣每一位五星縣民！」翁章梁說，在去年首次獲得五星縣長獎項後，走訪行程中常聽見鄉親自信介紹，自己也是五星縣民，感受到鄉親對於嘉義縣的肯定，今年再次獲獎，更要感謝所有鄉親再次支持與肯定！