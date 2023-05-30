長榮海運今(30)日舉辦股東常會，由董事長張衍義（左）、總經理謝惠全（中）主持。（股東提供）

長榮海運今（30）日舉辦股東常會，現場人山人海，許多小股東一早就來排隊，衝著紀念品「康寧陶瓷不鏽鋼真空保溫雙飲隨行杯」而來，排隊人潮從張榮發基金會的地下1樓排到1樓，最多時有約700名股東同時排隊，猶如百貨公司週年慶，有股東更是全家出動，因為全家都是長榮股東，一口氣抱回4個隨行杯，開心得不得了。

長榮股東會今日通過2022年營業報告以及盈餘分配案，長榮去年EPS衝上87.07元，配發現金股利70元。對於海運景氣看法，長榮總經理謝惠全表示，俄烏戰爭仍是影響市場發展最重要因素，如果戰事能夠終止，預期今年下半年貨量將比上半年來得好，至於運價仍將取決於運能供需。

謝惠全表示，海運景氣正回歸正常化過程中，由於俄烏戰爭持續延宕、地緣政治關係緊張、各國持續升息及高通膨等因素，造成市場看法保守。但他認為雖全球總體經濟動能減緩，但仍處在正向發展上，加上預期歐美通膨將逐步減緩，下半年各國升息浪潮可望進入尾聲，未來景氣下行風險也將下降，是好的消息。

方面運能供需，國際海事組織(IMO)的減碳法規今年開始生效，要求船舶降低航速以減少碳排，老舊船舶將被迫拆解退場，預期減排措施應可吸收約10％市場運能。且截至至今年5月，長榮所屬Ocean Alliance航線共計減班218航次，減艙幅度約22％。長榮將依船舶調度及艙位使用狀況，適時調整航班，以有效提高船舶使用效率。

股東會上的另一焦點，是原訂早上8點發放紀念品，但不少小股東早上7點就排隊，為了體恤股東，長榮海運也提早至7點半開放讓股東可以領取贈品，緊接著陸續湧入大批股東，從B1排到1樓，高峰時現場同時湧入約6、7百位股東，不少股東自嘲「很像百貨公司週年慶領贈品」，雖然人很多，但都很快領取到贈品，拿到贈品很開心。