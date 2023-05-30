台中市東勢區8旬池姓老翁日前獨自騎乘機車至豐原拜訪親友，疑似失智症發作，在豐原街頭上演迷航記，豐原警方半夜巡邏時發現其機車後車燈故障，主動上前攔停盤查，進而發現池翁已被通報為失蹤協尋人口，立即將他帶返所休息，並聯繫家人帶回。

台中市豐原警分局表示，頂街派出所長賴進忠、警員林家慶於29日上午1時47分許擔服巡邏勤務時，在豐原區圓環北路與三環路口見一機車後車燈故障未亮，影響行車安全，主動上前攔停盤查。

84歲池姓老翁因失智再加上重聽，無法說出個人基本資料，警方將人先帶返所休息，並利用警用資訊系統查出身分，原來池翁已於28日晚間被女兒通報為失蹤協尋人口。

池翁女兒向警方表示，28日中午發現父親獨自騎乘機車外出後，即開始聯繫親友詢問父親是否到訪，均未有音訊，十分感謝警方熱心協助，才讓患有失智症與重聽的父親能平安返家。

豐原警分局長劉其賢表示，目前內政部警政署推動「社區警政再出發」工作，民眾可帶家中遲緩兒童及少年、失智長者、精神病患及身心障礙者等，屬於易發生失蹤或意外的高危險群，至鄰近警察機關洽詢辦理高風險民眾指紋捺印建檔，萬一發生走失事件，能讓警方盡速協助他們找到回家的路，防範未然，才是給家人與長輩最好的照顧與保護。