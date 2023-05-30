一名55歲男子左側持續性耳鳴3個月，本想與耳鳴和平共處，但耳鳴已嚴重影響生活品質，就醫檢查才發現，男子是因腦血管病變「左側腦部動靜脈廔管」導致耳鳴。醫師表示，若此廔管持續擴大，可能導致腦中風、腦出血，甚至死亡。醫師提醒，若長時間莫名耳鳴，要小心可能是腦血管等出現異常，務必請醫師詳細檢查。

耳鼻喉科醫師張弘在其臉書表示，上述男子左側持續搏動性耳鳴3個月，期間男子曾到其他診所檢查治療，但醫師建議與耳鳴和平共處；然而，耳鳴已經影響睡眠或生活品質，經其他患者介紹前來求診。

張弘表示，理學檢查發現男子雙側耳膜外觀正常、無客觀耳鳴發現，但男子的左耳高頻聽神經受損，使得雙耳聽力不對稱。為了解男子為何有此現象，張弘安排腦部電腦斷層血管攝影。

結果發現，男子的左側腦部動靜脈有廔管，是一種腦血管病變，張弘表示，若廔管持續擴大，可能導致男子腦中風、腦出血、甚至死亡。男子後續接受「經動脈血管攝影栓塞介入性治療」後，擺脫耳鳴困擾，也避開腦血管病變的致命併發症。

他表示，「單側搏動性耳鳴」是一種搏動性耳鳴，即耳鳴與心跳節奏聲音相近，常見原因為腦血管瘤、腦血管先天異常。其中，腦血管異常包含腦部動靜脈廔管，若延誤治療，腦血管異常可能擴大，增加腦中風或腦出血風險。