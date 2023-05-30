台東縣蘭嶼鄉今日上午起海面平均風力將增強至9到10級，最大陣風12級。（蕭嘉蕙攝）

中度颱風瑪娃目前中心在鵝鑾鼻東南東方海面，以每小時4公里速度，向北北西進行，受到外圍環流影響，台東縣蘭嶼鄉今日上午起海面平均風力將增強至9到10級，最大陣風12級。

台東縣政府評估蘭嶼鄉平均風力及陣風，已達停班停課標準，有影響安全之虞，稍早宣布今日（5／30）下午1時起停止上班、停止上課。

海巡署東部分署第一三岸巡隊也呼籲民眾，目前受颱風外圍環流影響，台東岸際海域將有8至10級強陣風，浪高為6至8公尺的巨浪，民眾切勿前往岸際及港區或從事觀浪或其他水上活動。