林孝信表示，去年受到俄烏戰爭、疫情等各項因素干擾，全球經濟表現都不是很好，目前通膨、美債問題，對企業經營來說需要相當謹慎，面對嚴苛環境，中保科將會穩健且踏實的往前邁進，做好準備迎接挑戰。
中保科表示，面對外部競爭環境將持續求新求變，並導入新科技推動整合服務，面臨人力成本增加，將推動AI無人化經營，降低企業人力成本，希望能帶領智慧城市產業的茁壯。
中保科2022年合併營收為153.6億元，稅後淨利26.8億元，每股稅後盈餘(EPS)5.85元創新高，年成長2.09%。
中保科(9917)今(30)日舉行股東會，承認2022年財報，並通過每股配息5元，集團總裁林孝信強調，透過創新經營，從食、醫、住、行等多角化布局，對營收穩健成長有信心。
林孝信表示，去年受到俄烏戰爭、疫情等各項因素干擾，全球經濟表現都不是很好，目前通膨、美債問題，對企業經營來說需要相當謹慎，面對嚴苛環境，中保科將會穩健且踏實的往前邁進，做好準備迎接挑戰。
中保科表示，面對外部競爭環境將持續求新求變，並導入新科技推動整合服務，面臨人力成本增加，將推動AI無人化經營，降低企業人力成本，希望能帶領智慧城市產業的茁壯。
中保科2022年合併營收為153.6億元，稅後淨利26.8億元，每股稅後盈餘(EPS)5.85元創新高，年成長2.09%。
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