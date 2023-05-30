勞動力發展署署長蔡孟良頒獎表揚年度績優服務人員，右為最佳訓練師夏雲清。(中彰投分署提供)

從小看著父親修理農機具，就此對機械維修產生興趣的夏雲清，大學期間到勞動部發展屬中彰投分署接受培訓，成功奪下第35屆全國技能競賽金牌，也因培訓期間深受訓練師熱忱指導所感動，夏雲清投入職訓師行列，多年來他持續吸收各項新技術並教導給學員，獲頒勞動力發展署最佳訓練師資獎。

夏雲清對機械維修從小就產生熱情，他說，幼時看著父親修理農機，奠定對機械的喜愛，上高中就選擇就讀東勢高工汽修科，之後接受選手培訓期間，深深感受到訓練師吳啟明及陳鏡燦的熱心指導，當時心裡就決定未來要擔任職業訓練師，盼在汽車技術領域培育人才。

夏雲清認為，職訓與產業必須要緊密結合，且職訓課程必須隨著產業發展不斷精進，也因此，他不斷研究、學習最新汽修技術，並陸續將像是所學油電車輛檢修等技術導入課程，並利用假日開辦油電車輛基礎檢修在職訓練，幫助在職技師持續吸收新知。

此外，隨著科技進步，夏雲清也利用數位科技充實教學，陸續完成130門數位教材，更配合電子白板及實物投影機等設備達到互動教學，讓學員能清楚看到汽車零件的構造、實際操作技巧等，也使得他的課程學員滿意度高達9成以上，去年結訓的汽修班25人中更有24人考取汽車修護乙級證照。

中彰投分署長劉秀貞表示，職業訓練師是推動職訓的核心角色，目前台中訓練場有59名職訓師，他們各自擁有所長、具豐富實務經驗，分署更提供多元培訓管道，鼓勵職訓師進修或到業界學習，掌握產業脈動並將新技術轉化為課程內容。