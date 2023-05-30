民進黨總統參選人、副總統賴清德日前表示，規畫將已停機的核能機組維持可緊急使用，不過民進黨隨後強調非核立場堅守未變，不同調的狀況引起外界熱議；國民黨總統參選人、新北市長侯友宜則直言不缺電才是全民共識，否則民生、產業都會受到影響，強調民進黨目前對能源政策反覆不定，要求賴清德需講清楚。

侯友宜表示，2025的非核家園確實做不到，再生能源配比做不到百分之20是事實，關於如何來調整個能源配比，後續自己會很清楚的跟國人提出自己的能源政策白皮書。

他說，相對的能源配比方式，以及核一、核二、核三，甚至包括核四的專業問題，他會跟專家充分的討論後，在7月份提出完整的論述。

侯友宜指出，除了這個論述以外，民進黨主席賴清德日前提到要將核電轉為緊急備用電源，但又看到民進黨特別提到堅持非核家園不變，但最重要的是想問一句，「到底我們不缺電」？

「綠能又達不到配比，不缺電那電的從何來」，侯友宜說，不缺電才是全民最大的共識，不然民生、產業都會受到影響，賴清德提出要從非核家園轉到把核電變緊急用，結果一下子綠營又提出堅持非核家園，「這部分賴清德應講清楚，到底要將國人帶到何方」。