「防擴散安全倡議」（PSI）20周年高級別會議周二（30日）在濟州道開幕，美韓領導人為會議發來賀詞，共同呼籲國際社會攜手應對大規模殺傷性武器（WMD）威脅，並進一步促進防擴散合作。

據韓聯社報導，韓國總統尹錫悅透過視訊致辭表示，大規模殺傷性武器威脅日益升級，國際安全形勢更加嚴峻，北韓不顧聯合國安理會制裁，不斷籌措發展核導武器所需的物資和資金，「我們有必要加強合作加以應對」。他還說，北韓前所未有的核導挑釁使加強防擴散合作、防止大規模殺傷性武器擴散的必要性更加凸顯，本次會議在此背景下舉行，有著重大意義。

美國國務院負責軍備控制和國家安全事務的國務次卿詹金斯（Bonnie Jenkins）宣讀美國總統拜登的賀詞，拜登表示，現在比任何時候更有必要努力防止和應對大規模殺傷性武器擴散，進而完全消除這些武器。拜登說，對國際社會監測和落實防擴散規則發起挑戰的國家越來越多，這些武器被流入動機不純的人手中的風險依然很高。拜登提議繼續關注大規模殺傷性武器擴散風險，進一步發展壯大防擴散安全倡議。

防擴散安全倡議是2003年美國政府主導創立的國際合作機制，旨在防止搬運大規模殺傷性武器的工具及相關物資擴散，目前共106個國家參與。該機制每5年舉行一次高級別會議，今年迎來創立20周年，首次在亞洲舉行。本次會議從當天起在濟州道舉行，為期4天。以此會為契機，亞太例行演習「東方努力23」（Eastern Endeavor 23）將於31日在濟州東南方公海上舉行，韓國、美國、日本、澳洲等國將參演。