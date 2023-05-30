由於美中關係持續緊繃，美國近年來加強對抖音的監管，提出安全性與隱私保護的質疑，但美國民眾並沒有因此放棄使用大陸軟體。專家提醒，主要原因在於，一般民眾使用APP時並不會特別思考來源是哪裡，因此唯一能徹底解決這種問題的方法就是創造替代品。

CNBC報導，截至5月底，拼多多旗下電商平台Temu在全美Apple App Store免費APP的下載排名第二，字節跳動的CapCut與TikTok分居第四名與第五名，大陸快時尚品牌SHEIN的APP則排在第十四名。

研究機構Apptopia數據顯示，自從推出以來SHEIN在美國的下載量達8.5億次，活躍用戶為2200萬，TikTok下載量為4.15億次，而CapCut為9900萬次，Temu有6700萬次，Lemon8則有120萬次下載。

研究機構Insider Intelligence社群媒體分析師Jasmine Enberg表示，「我不認為使用者能夠輕易分辨這些軟體來自大陸，甚至有很多人並不會一直確認自己是否用了來自大陸的軟體，從下載量就可略知一二，這樣的狀況也突顯，美國對大陸APP軟體的需求持續增加。」

諮詢機構Atlas Organization創辦人、大陸問題專家Jonathan Ward提建言，「最好的方法就是創造替代方案，即使我們能阻止這些企業進入美國，但他們還是能夠在全球各地蓬勃發展，必須支持其他理念相同的企業來取代他們，這已經是全球共同的問題，超越國會能控制的範圍。」