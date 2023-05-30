富達國際表示，美國4月份PCE數據上漲4.4％，核心PCE上漲4.7％，兩者均明顯高於預期，增加了美國聯準會6月利率會議持續升息的可能性，使得美國10年期公債殖利率升至3.79％，整體債市表現布上陰霾。正因市場變數持續存在，投資策略需謹防市場波動。

路博邁投信則表示，聯準會5月已經將基準利率調升至5％到5.25％的區間並暗示暫停升息，不過強調未來政策路徑將取決於經濟數據。在10年期公債殖利率方面，預期未來一年美國將維持在3.15％-4.15％的區間變動，現今美債的利率仍在這區間，依然維持「美國升息循環已步入尾聲」的論調，但利率水準仍將維持高於過去15年的水準一段時間，接下來市場可能處於區間震盪。

路博邁表示，利差擴大創造固定收益投資機會，今年以來由於對經濟成長放緩和借貸成本上升的擔憂，造成信用利差於第一季再度擴大，為非投資等級債帶來了難得的收益機會。目前非投資等級債殖利率接近9％，大幅高於過去10年平均6.5％。且非投資等級債企業體質好轉、近期債務到期比重低，預期今年違約率仍將維持低個位數，支撐信用品質。而投資等級債殖利率也來到5％~6％水準，兼具品質優勢與收益潛力。此外，在未來升息止步經濟可能承壓下，歷史經驗顯示投資等級債大多有不錯表現。