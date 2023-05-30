陳揆致詞時也說，如同身後標語「全民揭竿起義」，打詐真的就像疫情一樣，是全民都會受到影響的，要團結才有辦法因應，而且打仗的技術就好像病毒一樣，會不斷有新的病毒株出來，因應它不斷的變化也要不斷辨識、阻斷它，讓打仗的工作做到最好。而今記者會有13家數位產業的代表一起共襄盛舉，實屬重要，打詐需要全國上下公私協力團結。

陳揆提到，從去年7月開始，政府展開了新世代打擊詐欺策略的行動綱領，從識詐、堵詐、阻詐、懲詐等四個層面來努力，希望能夠透過民眾減少接觸、減少誤信、減少損失等三減的政策來努力。

在法治面，陳揆說，最近通過了打詐五法，希望能夠透過立法來落實各項打詐工作的法治基礎。在組織面上，台高檢署成立了查緝詐欺及資通犯罪督導中心，專責打擊電信網路詐欺犯罪，此外，行政院打詐專責辦公室31日也會揭牌，統合各部會的力量。

陳揆強調，打詐只有政府絕對沒有辦法，一定要跟業界一起合作，希望在組織面上除了公私的協力以外，也要跟各地方政府一起集結起來。

陳揆說，在技術面方面要特別感謝業者的配合，包含已經跟Meta 建立了綠色通道下架設詐的廣告；跟LINE來研議建置紅色通道下架設詐的帳號；也跟Google建立了打詐聯繫的廣告，來加速冒名投資廣告的下架。

陳揆說，跟每一個相關的業者來一起努力才有辦法把打詐的工作做到最好，所以這是一個團隊的工作，是一個全民努力的工作，希望大家能夠團結在一起，就像一起度過疫情般嚴峻的挑戰一樣，讓我們再一次的透過大家的團結合作做好打詐工作，相信全民揭竿，打詐一定會成功。