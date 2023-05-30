一份最新縣市長施政滿意度調查報告顯示，雲林縣長張麗善滿意成績74.5分、施政滿意度73.6％，刷新她個人施政及歷屆雲林縣長的紀錄，張麗善並在此次調查獲得最佳進步獎。
根據該民調，張麗善在非六都縣市首長中，施政成績及施政滿意度均獲第三名；比較過去4年的評比，她從4顆星躍升為4.5顆星，勇奪各縣市首長的最佳進步獎。
張麗善個人施政滿意度較去年提升6.9％，73.6％創下新高，不滿意度10.8％也比去年少5.5％。八大面平均分數表現方面，滿意度是69.9％，在非六都進步最多。
根據該民調，張麗善的「醫療衛生」施政是非六度威一進步的縣分，「教育」是非六都第三名；道路及交通、消防及公安、觀光休閒、經濟與就業滿意度皆有提升。
雲林縣府表示，張麗善縣長致力雲林打造成農工商大城，上任以來從縣民健康、永續低碳、教育、農業發展、文化和環保、經濟、社會福利、交通治安均著力甚深。
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