專家更指出，在氣候變遷影響下，雲南省今後可能不會再給廣東省豐沛便宜的水電，增長的用量要靠廣東省自己發展風電、太陽能來補足。

香港經濟日報30日報導，在大陸政府的「西電東送」工程中，雲南、廣東分別是南方電網體系中最大的送電方和用電方。根據統計，在廣東省電力供給結構中，2022年雲南送廣東電量為1,221億千瓦時，占廣東省外受電量的68.92％，占廣東發受電量總和的16.03％。因此面對雲南省供電緊張，關於「廣東怎麼辦」的疑問也逐漸增多。

事實上，廣東省已計劃在2025年前把電源裝機規模增至2.6億千瓦，比2020年接近倍增，可謂提前布局。但這是否代表廣東省將可以減少從外省購入電力，專家卻幾乎一致認為：不可能。

廈門大學中國能源政策研究院院長林伯強指出，廣東省本土發電仍高度依賴火電，天然氣、煤炭等資源，而風電、太陽能發電的比例仍然較小，且強烈依賴環境和天氣因素，這在空間不足的廣東省，很難成為比現有供電模式更穩定的電力。

林伯強表示，廣東省未來採用新能源發電的理想狀態，還是要依靠外電送電，只有大陸西北部戈壁能滿足廣東的用電需求，而這將牽涉到大型項目的規劃，包括電網轉型等。