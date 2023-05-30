前台北市長柯文哲在多次媒體民調中，滿意度居末尾。媒體30日公布一份最新5星縣市長滿意度調查，台北市長蔣萬安滿意度六都墊底。民進黨台北市議員林延鳳分析，認為除蔣的領導難辭其咎之外，其人事鋪排也應當好好檢討，不要再成為市民心目中只會跳舞、跳針，市政表現卻令人無感的「最後一名市長」。

媒體報導，新任台北市長蔣萬安雖然僅3.5星，但負評是2010年縣市改制以來最低紀錄，與柯文哲相比，不滿意度從43.1％下降到23.9％。施政分數65.8分則創8年來新高，不過仍是六都墊底。

林延鳳指出，雖不滿意度號稱北市歷年新低、滿意度8年新高，但那是因為柯文哲8年做太爛」，人必須要見賢思齊，不能永遠比爛，若再不對柯政好好檢討，甚至「柯規蔣隨」、「柯債蔣不討」，恐怕滿意度只會「向柯看齊」。

她說，教育、消防公安、觀光休閒和經濟與就業表現4細項表現拿下六都墊底，就是因為蔣市府團隊未及時改良柯政，如2026雙語學校計畫跳票、青年失業率高及北士科招商牛步等，都沒看到蔣萬安大破大立的決心。

她分析，相關局處如觀傳局，從台灣燈會以來屢次鬧出與府內其他單位不合傳言，或勞動局修法不與工會溝通等。都給原本領導力已孱弱不堪的蔣萬安，好感度再大砍，認為除蔣的領導難辭其咎之外，其人事鋪排也應當好好檢討，放錯位置的人，就應該讓他在其他合適的位子，不該任用的人，則應請他們另謀高就。

她呼籲，蔣萬安儘速改進，不要再成為市民心目中只會跳舞、跳針，市政表現卻令人無感的「最後一名市長」。

同黨議員何孟樺也批評，雖柯文哲擔任台北市長後期，晚節不保連年吊車尾，但執政第一年卻有77.2％的滿意度，蔣萬安把新人新希望變成「新人沒希望」了。蔣萬安就任市長後，說要促進人本交通、改善內科交通亂象，講得好聽，卻做得難看，「道路與交通」指標中滿意度不升反降。

她指出，市府講得好聽、做得難看，市民都看在眼裡，也不會被蔣萬安的詐術所矇騙，這份民調就是給北市府的警訊，蔣萬安本人和市府團隊必須要積極檢討、把民意聽進去，不要整天花時間在作秀，請多花心思做出有感施政。