畢業旺季，部隊收訓量不足，導致役男從畢業到入營常須等待3個月到半年，短期找工作也不容易，新北市民政局和勞工局合作推出「役前職能教育訓練計畫」，讓役男在等待當兵期間，增進就業技能，每年有7成受訓役男取得證照，今年將在6月1日受理報名，免費提供9類熱門證照輔導專班，僅有265個名額。

民政局長柯慶忠指出，為了避免役男耗時空等，也鼓勵他們利用時間提升就業競爭力，市府推出「役前職能教育訓練計畫」，讓即將入伍役男免費參加職訓證照專班取得第二專長。

民政局兵役徵集科長吳麗玉表示，今年役前職訓針對就業市場缺工狀況和食物需求規畫課程，內含網頁設計、電腦繪圖、堆高機、機車修護、中餐烹調、飲料調製暨咖啡沖泡及就業服務等證照輔導班，其中推高機操作職缺起薪4萬以上，中餐烹調、飲料調製暨咖啡沖泡更是熱門班別，一開放報名就額滿。

曾參加役前職訓的王姓學員表示，去年受疫情影響，宅配物流業務盛行，他一直想從事倉儲工作，又苦無管道，剛好看到免費專班課程，便報名堆高機操作教育訓練班，順利在結訓後取得證照；參與飲料調製暨咖啡沖泡技術班的鄧姓學員則說，受疫情影響，當兵時間拉長，剛好服役前有職訓課程，讓他能運用疫情卡關空檔，順利取得丙級證照，相當推薦學弟參加。

民政局說，職訓相關課程將於7至10月間陸續開課，6月1日起開放線上報名，只要是設籍新北且符合資格的待役役男都可至「役男大亨」網站報名，相關課程報名人數及額滿情形，將公布於民政局「役男大亨」網站（https://soldier.ntpc.gov.tw/）。

另外，新北市青年局也辦理「青創小聚」課程，每月邀請業界成功人士分享經驗，提供創業諮詢服務，有興趣退伍後創業者也可申辦「創新創業信用融資貸款」，針對設籍新北市、登記於本市未滿5年之公司，提供200萬元的融資額度，可用於購置廠房、營業場所、設備或支應營運周轉，減緩初期資金壓力。