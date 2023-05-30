今年海運市場由於俄烏戰爭持續延宕、地緣政治關係緊張、各國持續升息及高通膨等因素，造成市場對貨櫃航運業的前景看法保守。

長榮海運指出，雖然目前全球經濟成長動能減緩，但仍在正向發展軌道上，市場預期在歐美通膨減緩的情況下，下半年各國升息浪潮可望逐漸進入尾聲，全球景氣下行風險也將下降，帶動消費、就業與製造回穩。

謝惠全表示，國際海事組織(IMO)的減碳法規今年開始生效，要求船舶降低航速以減少碳排，航商必須在航線投入更多船舶，維持原本航運服務水平，無法符合法規的老舊船舶將被迫拆解退場。預期可吸收約10％市場運能，減緩原本市場對運能過剩的疑慮。

此外，今年5月海洋聯盟(Ocean Alliance)的航線共計減班218航次，減艙幅度約22％。長榮將依船舶調度及艙位使用狀況，適時調整航班，以有效提高船舶使用效率，降低營運操作成本及減少碳排。