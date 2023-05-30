高雄港第七貨櫃中心泊位總長度達2,415公尺，水深18公尺，規畫5座深水碼頭，年裝卸能量為500萬TEU，可靠泊最大型2.4萬TEU超大型貨櫃輪；第一期岸線長度為1,185公尺，已自今年5月1日開始營運，第二期岸線長度為1,230公尺，預計明年7月開始營運。

第七貨櫃中心營運後，將可避免現有第四貨櫃中心及第五貨櫃中心之間的貨櫃拖運需求，另外，第七貨櫃中心配置先進的前、後線自動化機具，可提升貨櫃裝卸作業效率。長榮海運將善用高雄港第七貨櫃中心優越的碼頭條件，穩定船期、降低船隊作業成本。

在船隊規畫上，目前營運船隊共計213艘，運能166.4萬TEU，已簽約的新船訂單尚有46艘待交，運能約42萬TEU，其中，2023年底前預計有2艘新船交付，新增運能約3.1萬TEU；2024年預計有22艘新船交付，新增運能約22萬TEU；2025年預計有18艘新船交付，新增運能約13.8萬TEU；2026年預計有4艘新船交付，新增運能約3.2萬TEU。

目前船齡10年以下的船舶佔營運船隊比率高達8成，大幅優於整體貨櫃航運市場約3成的比率，在新環保法規改變市場競爭規則後，可望展現高度營運競爭力。