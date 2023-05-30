對照於同樣遭列注意股的創意及緯穎，今天股價同步拉回小跌來看，世芯-KY今天股價仍顯得十分強勢，據充計，外資買盤撐盤是帶動世芯-KY股價大漲的關鍵，近2個交易日各買超517張及1,455張，合計買超近2,000張。

證交所指出，世芯-KY到29日止，本益比（PE）61.01倍，且股價淨值比（PB）達8.77倍，當日周轉率為9.66％，且近6個交易日來股價已大漲135元。