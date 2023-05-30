板卡廠華擎（3515）轉投資之子公司華玉科技，聚焦於智慧充電、動態能源管理與碳抵減交易等創新科技研發，今（30）日發表旗下首款結合自主研發之雲端管理系統的Level 2交流智慧充電樁產品與服務，向電動車大未來跨出第一步。華玉充電樁預計首波將先鎖定美國與日本市場，後再陸續加入針對歐洲市場設計的機種。

華玉科技執行長陸康瑋表示，華玉智慧充電解決方案植基於雲端管理平台、充電樁硬體、用戶端應用程式、高製造品質與優質技術服務的無縫接軌，無論是商業或是個人用戶，都可安心在其協助下擁抱這波電動車浪潮。

陸康瑋亦期許，華玉以提供優質、使用者為出發點、符合業界標準的高互通性以及高性價比的產品與服務，舉凡電動車車主在自宅、充電服務業者在商業設施、車隊調度中心的充電需求，都能獲得相對應的解決方案。

華玉智慧充電樁產品提供單相交流充電樁最高規格的19.2kW充電功率，結構並能應付戶外極端氣候，同時亦完全符合業界最通用的OCPP通訊協定，可透過Wi-Fi、藍牙或電信網路，連接同樣遵循標準的OCPP後台管理系統，即時呈現充電相關資料。

至於華玉的雲端管理平台，則能透過內建或客製化的圖表呈現，提供業主即時的充電費用、能耗以及使用者資訊等多方面的管理面向。