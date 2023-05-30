因應季節轉換，寒舍艾麗酒店The Terrace大廳酒吧攜手英國皇室御用茶品TWININGS唐寧茶，於6月1日至7月31日每日下午3點至5點推出「蘊茶午漾」午茶組，包含三款特製茶風甜點及三款鹹食，再搭配果香冰茶或唐寧經典熱茶，每位780元+10％，凡點用下午茶組並至飯店七樓戶外泳池打卡拍照，分享至Instagram限時動態或貼文，即有機會獲得唐寧精美永生花杯。晚間7點至凌晨12點則提供「醺享寧夏」茶酒暢飲，The Terrace首席調酒師以六種不同的唐寧鉑金及經典系列茶款悉心設計而成，雙人打卡優惠價1,399元+10％，細品茶韻、酒香為酷暑迎來清新沁涼感受。

以茶入饌再佐茶感受英式午茶魅力日光斜照綠意盎然，夏日午後愜意享用美饌。The Terrace大廳酒吧與TWININGS唐寧茶久違合作推出全新「蘊茶午漾」午茶組，由點心房主廚及行政主廚結合唐寧茶品、創意研發各三款甜點及鹹點，甜點包含「白乳酪慕斯、菊花茶凍」以白乳酪、鮮奶油製成的滑順慕斯，上層以唐寧鉑金系列「晨光草原甘菊花茶」製成的茶凍堆疊，特別置入整朵杭菊，拉抬視覺與香氣體驗，菊花清香搭配濃郁慕斯，再以菠蘿酥及巧克力碎增加口感，口味優雅不甜膩。「薑味芒果布丁」在製作柔嫩布丁過程中，加入溫潤帶有甜味的嫩薑，搭配以「薑芒綠茶狂想曲」茶湯熬煮的芒果醬汁及新鮮芒果，茶香及果香完美交織，創意搭配驚艷味蕾。「伯爵茶慕斯蛋糕、檸檬凍」底層的絲滑慕斯加入經典系列的「皇家伯爵茶」茶葉末，結合鬆軟伯爵海綿蛋糕，上層鋪蓋清爽解膩的檸檬凍，入口層次豐富。

在鹹點部份，主廚以義大利西西里著名甜點加以變化的「鴨肝慕斯卡洛里捲、開心果、胭脂莓果茶果醬」中空管狀的麵皮油炸後金黃酥脆，擠入以鴨肝及奶油製成的香濃慕斯，兩端開口沾裹開心果碎，再點綴以「胭脂莓果茶」熬製成的莓果醬，鹹香中四溢淡雅果香與酸甜，豐富口感滋味令人玩味再三。主廚更使用了「西方三大珍饈」中的魚子醬及松露製作「煙燻鮭魚慕斯捲、魚子醬、酪梨醬」及「蘑菇松露佛卡夏、索蘭諾火腿」，讓賓客在午茶時段也能輕鬆品嚐到頂級食材。下午茶的搭配飲品，是由The Terrace首席調酒師特別以莓果、檸檬、荔枝等水果為元素、融入經典款「英倫早餐茶」設計成果香冰茶，茶體混合味道鮮明的肯亞茶香及阿薩姆紅茶的特殊麥香，再分別調配三款酸甜水果，冰涼、清爽的滋味，替炎熱的夏日消暑納涼。

The Terrace大廳酒吧本次與TWININGS唐寧茶合作，不只以茶入菜，更把「茶」的元素帶入調酒中推出「醺享寧夏」暢飲活動，首席調酒師林佳賢發揮創意規劃六款「茶酒」。包含「皇家爵士」入口前段龍舌蘭草本清香及濃香蜂蜜完美融合，再注入橙味利口酒及馬丁尼香艾酒，中段感受橙皮及些許香料氣息，後味散發淡淡的佛手柑芬芳，來自唐寧品牌首創的經典款「皇家伯爵茶」，清雅雋永的風味適合細細品嚐。「千姿嶺峰」以威士忌為基底與「大吉嶺莊園雙芬茶」巧妙融合，前段以櫻桃利口酒、蔓越莓汁與口感圓潤的印度大吉嶺茶葉春芽打造出果香、茶香層次交疊，尾韻醇厚、溫暖，煙燻風味縈繞口中。「國寶萃金」琥珀般的晶瑩色澤，將適合搭配水果的「蘭姆酒」作為基底注入橙味苦甜酒、柳橙利口酒及蘋果汁增加香氣，調入擁有獨特木質調性的鉑金款「南非博士茶」佐以焦糖增加甜度，最後點綴上新鮮橘子果肉，濃厚柑橘風味絕妙堆疊。

「英倫晨喚」以杜松子為主、結合多種藥材與香料的「琴酒」為基酒，搭配「英式早餐茶」、注入香桃利口酒及苦艾酒，營造豐厚層次，輕綴桂花，畫龍點睛般為感官抹上一絲亮采。「窈窕仕女」以鮮豔欲滴的紅色展現仕女的多姿風采，調酒師選用「琴酒」為基底，搭配帶有果香的經典「仕女伯爵茶」，結合莓果、草莓糖漿及蔓越莓果汁，加入適量蛋白粉增添蘇打水的輕盈氣泡感，上層灑落玫瑰花瓣，飲用前即感受到縷縷玫瑰香氣繚繞鼻尖。「微風草原」則是用「蘭姆酒」為基酒，揉合哈密瓜香甜酒及蘋果，佐搭鉑金款「晨光草原甘菊花茶」，擷取甘菊自然甜蜜與藥草利口酒的特殊香氣，輕盈香甜的滋味，創造出如微風輕拂過的和煦感受。另外，行政主廚陳明烽也針對這次活動特別設計佐酒小食，點用茶酒暢飲即可以優惠價680元+10％加購「綜合台式滷味集」，包含嘴邊肉、豆皮、牛肚、甜不辣等四款鹹香夠味的下酒小菜，品酒也能享美食。

【禁止酒駕。未滿十八歲者禁止飲酒。】