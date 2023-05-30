三菱汽車發言人表示，該公司正在與當地合作夥伴討論何時恢復在中國生產，但對恢復生產的時間無可奉告。

報導稱，隨著中國快速轉向電動汽車導致內燃機汽車的購買量大幅下降，三菱汽車和其他日本汽車製造商在中國正面臨著銷售危機。

三菱汽車稍早前曾經表示，由於廣汽三菱汽車今年1至3月的銷量年減高達58％，從今年3月8日到5月的3個月內，其在湖南省的長沙工廠停產新車。

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